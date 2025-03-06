Европа должна найти способ "помирить" США и Украину - глава МИД Чехии
Киев • УНН
Ян Липавский заявил о необходимости привлечения США к дебатам по европейской безопасности. По словам министра иностранных дел Чехии, Европа должна быть готова заменить поддержку США для Украины собственными ресурсами.
Европа должна привлечь Соединенные Штаты Америки к дебатам по безопасности и помочь найти способ "примирить" Вашингтон с Украиной после прекращения военной помощи США Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам политика, Европа также должна сосредоточиться на том, чтобы быть готовой заменить поддержку США для Украины и европейской безопасности собственными ресурсами.
Нам нужно продолжать взаимодействовать с США в дебатах о европейской безопасности, и нам нужно найти способ, возможно, как сблизить Украину и США. Мы не должны ставить крест на США, безусловно, нет. Но это реальность, и мы должны делать то, что можем
Он также отметил, что Украина должна быть за столом переговоров по установлению "справедливого и длительного мира".
"Основной интерес Чешской Республики и, я надеюсь, большинства европейских стран заключается в том, чтобы убедиться, что мы остановим российский империализм, что мы защитим принципы, согласно которым границы не изменяются с помощью грубой силы", - подчеркнул глава МИД Чехии.
Напомним
На днях президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.
Чехи меньше интересуются Украиной, но поддерживают давление на рф - опрос24.01.25, 11:04 • 28201 просмотр