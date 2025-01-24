Чехи меньше интересуются Украиной, но поддерживают давление на рф - опрос
Киев • УНН
Интерес чехов к ситуации в Украине снизился на 14% - до 43% населения. При этом 73% граждан поддерживают дипломатическое давление на РФ, а 42% одобряют военную помощь Украине.
Чуть более двух пятых граждан Чехии продолжали интересоваться ситуацией в Украине в конце 2024 года. Ранее этот показатель был почти на 15% больше.
Передает УНН со ссылкой на Центр исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики (CVVM).
Детали
Заинтересованность граждан Чехии событиями Украины снизилась - согласно последним данным опросов соответствующий показатель упал на 14%. Известно, что в последнем квартале 2024 года развитием ситуации в Украине интересовались чуть более двух пятых (43%) чешской общественности.
В опросе, который проводился с середины сентября до конца ноября 2024 года, Центр исследования общественного мнения также задал ряд вопросов относительно войны в Украине.
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Исследование выясняло, считают ли представители страны войну РФ против Украины угрозой безопасности Чехии, Европе и миру в мире, как граждане относятся к шагам власти в поддержку Украины и как видят возможные меры международного сообщества.
Чуть более семи из десяти граждан считают ситуацию с войной России в Украине угрозой мировому миру (73%) и европейской безопасности (71%), а около двух третей считают ее угрозой безопасности Чехии (66%).
Более трети граждан (36%) согласны с шагами власти по поддержке Украины, а почти три пятых большинства (58%) с ними не согласны.
Менее трети (32%) граждан Чехии считают, что правительство Чехии поддерживает Украину должным образом.
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Лишь небольшая часть опрошенных сказала, что поддерживает ее слишком мало (4%), и почти три пятых большинства (58%) считаю, что это слишком поддерживает.
Значительное большинство граждан согласны с дипломатическим давлением международного сообщества на Россию (73%).
Менее половины согласились бы с полной политической и экономической изоляцией России (49%).
Более двух пятых одобряют финансовую помощь (45%) и поддерживают предоставление военной помощи (42%) Украине.
С другой стороны, лишь чуть более десятой части (11%) чешской общественности поддержали бы отправку солдат в бой.
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