Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, которые не отказались от паспорта рф

ukenru
Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 60431 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 93524 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 102932 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 106597 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 124194 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 107038 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 108089 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 133433 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 107747 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123869 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Массовое СОЧ в бригаде "Анна Киевская": экс-командира Рюмшина отправили под стражу и определили залог в 90 млн грн

Массовое СОЧ в бригаде "Анна Киевская": экс-командира Рюмшина отправили под стражу и определили залог в 90 млн грн

22 января, 17:41 • 34007 просмотра
Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский

Китай может подтолкнуть путина к миру - Зеленский

22 января, 17:50 • 22555 просмотра
Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

Зеленский в Давосе встретился с лидерами Швеции, Хорватии, Нидерландов: о чем говорили

22 января, 19:15 • 21991 просмотра
Трамп раскрыл содержание прощального письма Байдена

Трамп раскрыл содержание прощального письма Байдена

22 января, 19:47 • 24596 просмотра
Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы

Запорожье под атакой вражеских дронов: раздались взрывы

22 января, 20:07 • 22533 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 124195 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 130149 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 133434 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 143099 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 160110 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 64271 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 73305 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 86621 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 138591 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 150641 просмотра
Актуальное
Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, которые не отказались от паспорта рф

Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, которые не отказались от паспорта рф

Киев  •  УНН

 • 3524 просмотра

Read in English

Сенат Чехии передал на подпись президенту закон, запрещающий предоставлять гражданство россиянам без отказа от паспорта рф. Закон Lex Ukrajina также продлевает временную защиту украинцев на год.

В Чехии больше не будут предоставлять гражданство россиянам, которые не отказались от паспорта государства-агрессора. Об этом сообщает издание Seznam Zpravy со ссылкой на закон Lex Ukrajina, который Сенат Чехии 22 января передал на подпись президенту Петру Павелу, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одна из поправок этого закона вводит запрет на предоставление чешского гражданства гражданам России, которые не отказались от паспорта страны-агрессора. Президент, вероятно, подпишет его 29 января этого года.

Закон Lex Ukrаjina касается продления временной защиты украинцев в стране еще на год. Но одна из поправок предусматривает запрет на выдачу гражданства людям, которые имеют паспорт рф.

Сенат не смог принять закон, однако 52 из 73 законодателей, которые не поддержали документ, не внесли собственных поправок.

Это означает, что закон в одобренном виде поступит к президенту Петру Павелу

- пишет издание.

Сенаторов не устроили три поправки, которые касались уголовной ответственности за деятельность в пользу иностранного государства, предоставление россиянам чешского гражданства только в случае отказа ими от российского и возможность директорам школ объявлять более позднюю дату набора украинских детей в первые три класса. Эти поправки предлагали изъять из закона.

В то же время авторы закона отмечают, что усложнение получения паспорта страны Европейского союза россиянами является оправданным, поскольку рф уже три года ведет войну против Украины. Кроме того, среди российской диаспоры в Чехии много сторонников кремля и людей, связанных со спецслужбами государства-агрессора.

Принятые поправки к закону предусматривают, что все текущие заявки на получение чешского гражданства от россиян в возрасте от 15 лет будут прекращены до окончания действия закона Lex Ukrajinа, а он в новой версии является бессрочным. Поправка не будет распространяться только на беженцев, детей до 15 лет, а также тех, кто сделал особый вклад в экономику или культуру Чехии.

Напомним

Правящая коалиция Эстонии планирует внести срочные изменения в конституцию относительно избирательного права. Граждане рф и Беларуси потеряют право голоса на местных выборах 2025 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
petr-pavelПетр Павел
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы