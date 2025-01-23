Сенат Чехии принял закон о запрете предоставления чешского гражданства россиянам, которые не отказались от паспорта рф

В Чехии больше не будут предоставлять гражданство россиянам, которые не отказались от паспорта государства-агрессора. Об этом сообщает издание Seznam Zpravy со ссылкой на закон Lex Ukrajina, который Сенат Чехии 22 января передал на подпись президенту Петру Павелу, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одна из поправок этого закона вводит запрет на предоставление чешского гражданства гражданам России, которые не отказались от паспорта страны-агрессора. Президент, вероятно, подпишет его 29 января этого года.

Закон Lex Ukrаjina касается продления временной защиты украинцев в стране еще на год. Но одна из поправок предусматривает запрет на выдачу гражданства людям, которые имеют паспорт рф.

Сенат не смог принять закон, однако 52 из 73 законодателей, которые не поддержали документ, не внесли собственных поправок.

Это означает, что закон в одобренном виде поступит к президенту Петру Павелу - пишет издание.

Сенаторов не устроили три поправки, которые касались уголовной ответственности за деятельность в пользу иностранного государства, предоставление россиянам чешского гражданства только в случае отказа ими от российского и возможность директорам школ объявлять более позднюю дату набора украинских детей в первые три класса. Эти поправки предлагали изъять из закона.

В то же время авторы закона отмечают, что усложнение получения паспорта страны Европейского союза россиянами является оправданным, поскольку рф уже три года ведет войну против Украины. Кроме того, среди российской диаспоры в Чехии много сторонников кремля и людей, связанных со спецслужбами государства-агрессора.

Принятые поправки к закону предусматривают, что все текущие заявки на получение чешского гражданства от россиян в возрасте от 15 лет будут прекращены до окончания действия закона Lex Ukrajinа, а он в новой версии является бессрочным. Поправка не будет распространяться только на беженцев, детей до 15 лет, а также тех, кто сделал особый вклад в экономику или культуру Чехии.

Напомним

Правящая коалиция Эстонии планирует внести срочные изменения в конституцию относительно избирательного права. Граждане рф и Беларуси потеряют право голоса на местных выборах 2025 года.