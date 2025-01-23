Сенат Чехії ухвалив закон про заборону надання чеського громадянства росіянам, які не відмовились від паспорта рф

У Чехії більше не надаватимуть громадянства росіянам, які не відмовилися від паспорта держави-агресора. Про це повідомляє видання Seznam Zpravy з посиланням на закон Lex Ukrajina, який Сенат Чехії 22 січня передав на підпис президенту Петру Павелу, передає УНН.

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Зазначається, що одна з поправок цього закону запроваджує заборону на надання чеського громадянства громадянам росії, які не відмовилися від паспорта країни-агресора. Президент, ймовірне, підпише його 29 січня цього року.

Закон Lex Ukrаjina стосується продовження тимчасового захисту українців у країні ще на рік. Але одна з поправок передбачає заборону на видачу громадянства людям, які мають паспорт рф.

Сенат не зміг ухвалити закон, однак 52 з 73 законодавців, які не підтримали документ, не внесли власних поправок.

Це означає, що закон у схваленому вигляді надійде до президента Петра Павела - пише видання.

Сенаторів не влаштували три поправки, які стосувалися кримінальної відповідальності за діяльність на користь іноземної держави, надання росіянам чеського громадянства лише в випадку відмови ними від російського та можливість директорам шкіл оголошувати пізнішу дату набору українських дітей до перших трьох класів. Ці поправки пропонували вилучити з закону.

Водночас автори закону наголошують, що ускладнення отримання паспорта країни Європейського союзу росіянами є виправданим, оскільки рф вже три роки веде війну проти України. Окрім того, серед російської діаспори в Чехії багато прихильників кремля та людей, пов’язаних із спецслужбами держави-агресора.

Ухвалені поправки до закону передбачає, що усі поточні заявки на отримання чеського громадянства від росіян віком від 15 років будуть припинені до закінчення дії закону Lex Ukrajinа, а він у новій версії є безстроковим. Поправка не поширюватиметься лише на біженців, дітей до 15 років, а також тих, хто зробив особливий внесок в економіку чи культуру Чехії.

Нагадаємо

Правляча коаліція Естонії планує внести термінові зміни до конституції щодо виборчого права. Громадяни рф та Білорусі втратять право голосу на місцевих виборах 2025 року.