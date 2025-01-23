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Сенат Чехії ухвалив закон про заборону надання чеського громадянства росіянам, які не відмовились від паспорта рф

Сенат Чехії ухвалив закон про заборону надання чеського громадянства росіянам, які не відмовились від паспорта рф

Київ • УНН

 • 35656 перегляди

Сенат Чехії передав на підпис президенту закон, що забороняє надавати громадянство росіянам без відмови від паспорта рф. Закон Lex Ukrajina також продовжує тимчасовий захист українців на рік.

У Чехії більше не надаватимуть громадянства росіянам, які не відмовилися від паспорта держави-агресора. Про це повідомляє видання Seznam Zpravy з посиланням на закон Lex Ukrajina, який Сенат Чехії 22 січня передав на підпис президенту Петру Павелу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що одна з поправок цього закону запроваджує заборону на надання чеського громадянства громадянам росії, які не відмовилися від паспорта країни-агресора. Президент, ймовірне, підпише його 29 січня цього року.

Закон Lex Ukrаjina стосується продовження тимчасового захисту українців у країні ще на рік. Але одна з поправок передбачає заборону на видачу громадянства людям, які мають паспорт рф.

Сенат не зміг ухвалити закон, однак 52 з 73 законодавців, які не підтримали документ, не внесли власних поправок.

Це означає, що закон у схваленому вигляді надійде до президента Петра Павела

- пише видання.

Сенаторів не влаштували три поправки, які стосувалися кримінальної відповідальності за діяльність на користь іноземної держави, надання росіянам чеського громадянства лише в випадку відмови ними від російського та можливість директорам шкіл оголошувати пізнішу дату набору українських дітей до перших трьох класів. Ці поправки пропонували вилучити з закону.

Водночас автори закону наголошують, що ускладнення отримання паспорта країни Європейського союзу росіянами є виправданим, оскільки рф вже три роки веде війну проти України. Окрім того, серед російської діаспори в Чехії багато прихильників кремля та людей, пов’язаних із спецслужбами держави-агресора.

Ухвалені поправки до закону передбачає, що усі поточні заявки на отримання чеського громадянства від росіян віком від 15 років будуть припинені до закінчення дії закону Lex Ukrajinа, а він у новій версії є безстроковим. Поправка не поширюватиметься лише на біженців, дітей до 15 років, а також тих, хто зробив особливий внесок в економіку чи культуру Чехії.

Нагадаємо

Правляча коаліція Естонії планує внести термінові зміни до конституції щодо виборчого права. Громадяни рф та Білорусі втратять право голосу на місцевих виборах 2025 року.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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