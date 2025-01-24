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Чехи менше цікавляться Україною, але підтримують тиск на рф - опитування

Чехи менше цікавляться Україною, але підтримують тиск на рф - опитування

Київ • УНН

 • 28141 перегляди

Інтерес чехів до ситуації в Україні знизився на 14% - до 43% населення. При цьому 73% громадян підтримують дипломатичний тиск на РФ, а 42% схвалюють військову допомогу Україні.

Трохи більше двох п'ятих громадян Чехії продовжували цікавитись ситуацією в Україні наприкінці 2024 року. Раніше цей показник був на майже 15% більше.

Передає УНН із посиланням на Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки (CVVM).

Деталі

Зацікавленість громадян Чехії подіями України знизилась - згідно з останніми даними опитувань відповідний показник впав на 14%. Наразі відомо, що в останньому кварталі 2024 року розвитком ситуації в Україні цікавилися трохи більше двох п’ятих (43%) чеської громадськості.

В опитуванні, яке проводилося з середини вересня до кінця листопада 2024 року, Центр дослідження громадської думки також поставив низку запитань щодо війни рф в Україні.

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Дослідження з’ясовувало, чи вважають представники країни війну рф проти України загрозою безпеці Чехії, Європі та миру у світі, як громадяни ставляться до кроків влади на підтримку України та як бачать можливе заходів міжнародної спільноти.

Трохи більше семи з десяти громадян вважають ситуацію із війною росії в Україні загрозою світовому миру (73%) і європейській безпеці (71%), а близько двох третин вважають її загрозою безпеці Чехії (66%). .

Більше третини громадян (36%) згодні з кроками влади щодо підтримки України, а майже три п'ятих більшості (58%) з ними не згодні.

Менше третини (32%) громадян Чехії вважають, що уряд Чехії підтримує Україну належним чином.

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Лише невелика частина опитаних сказала, що підтримує її надто мало (4%), і майже три п’ятих більшості (58% ) вважаю, що це надто підтримує.

Значна більшість громадян погоджуються з дипломатичним тиском міжнародної спільноти на росію (73%).

Менше половини погодилися б з повною політичною та економічною ізоляцією росії (49%).

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Більше двох п'ятих схвалюють фінансову допомогу ( 45%) та підтримують надання військової допомоги (42%) Україні.

З іншого боку, лише трохи більше десятої частини (11%) чеської громадськості підтримали б відправку солдатів до бою.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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