Суд в Праге приговорил российского "самообороновца" Франчетти к 5 годам тюрьмы - СМИ

В Праге суд приговорил севастопольского "самообороновца" Александра Франчетти к пяти годам заключения. Как пишет Радио Праги, частью наказания является депортация из Чехии на десять лет, передает УНН.

Детали

По данным издания, приговор не является окончательным. Сначала прокурор запросил для мужчины десять лет лишения свободы и бессрочную депортацию. Франчетти не принял участия в заседании, поскольку покинул страну и сейчас подвергается уголовному преследованию как беглец.

Чешская полиция арестовала Франчетти в сентябре 2021 года в аэропорту им. Вацлава Гавела на основе украинского ордера. Муниципальный суд Праги тогда разрешил экстрадицию мужчины, но это решение было отменено Верховным судом. В марте 2023 года стало известно, что Франчетти удалось выехать из Чехии. В интервью пророссийскому сайту ForPost фигурант рассказал, что он и его адвокаты ввели в заблуждение чешский суд.

По данным сайта "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Севастополя", а затем организовал другое НВФ - разведгруппу "Северный ветер". Франчетти был награжден медалью "За возвращение Крыма".