Суд Праги дозволив екстрадувати росіянина Франчетті в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міський суд Праги дозволив екстрадувати в Україну раніше затриманого громадянина РФ Олександра Франчетті за участь в окупації Криму. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Міський суд Праги щойно прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, затриманого в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців за участь в окупації Криму”, — написав Перебийніс.
Деталі
За його словами, апеляцію розгляне Верховний суд, остаточне рішення прийме Міністр юстиції.
Контекст
Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще в серпні 2020 року з запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.
12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ Олександра Франчетті за запитом України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу.
У МЗС повідомили, що Київ працює над завершенням всіх необхідних процедур для передачі затриманого Україні.
Додамо
14 вересня стало відомо, що міський суд Праги відправив під арешт затриманого раніше за запитом України Франчетті. Під вартою росіянин чекатиме результатів по процедурі екстрадиції в Україну.
Довідка
Згідно з інформацією УНН, Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої “Самооборони Криму”, а також керівництво незаконною розвідгрупою “Північний вітер”. Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось “екстремістських груп”. Інформацію частково підтверджував і сам Франчетті в інтерв’ю ЗМІ.
За даними сайту “Миротворець”, в 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив в незаконне збройне формування “Самооборона Севастополя”, а потім організував інше НЗФ — розвідгрупу “Північний вітер”. Франчетті був нагороджений медаллю “За повернення Криму”.
Radio Prague повідомляло раніше, що Франчетті працює фітнес-тренером і є підприємцем, а також веде діяльність в Чехії з 1990-х років і має право на постійне проживання в Чехії.