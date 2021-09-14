Суд в Чехии отправил под арест задержанного по запросу Украины россиянина Франчетти
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Городской суд Праги отправил под арест задержанного ранее по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, передает УНН со ссылкой на Novinky.cz.
Детали
Сообщается, что под стражей Франчетти будет ждать результатов по процедуре экстрадиции в Украину.
По данным портала iDNES.cz, Франчетти не согласен с обвинением. По словам адвоката Яна Шварца, его клиент якобы прибыл в Крым только после того, как полуостров два дня находился под незаконной оккупацией России.
По словам адвоката, Франчетти грозит тюремное заключение в Украине якобы от 2 до 8 лет.
Контекст
Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.
12 сентября 2021 года стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ по запросу Украины. 13 сентября Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче.
В МИД сообщили, что Киев работает над завершением всех необходимых процедур для передачи задержанного Украине.
Справочно
Согласно информации УНН, Франчетти обвиняется по статье 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Речь идет о причастности к созданию так называемой "Самообороны Крыма", а также руководству незаконной разведгруппой "Северный ветер". Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Информацию частично подтверждал и сам Франчетти в интервью СМИ.