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Суд у Чехії відправив під арешт затриманого за запитом України росіянина Франчетті

Суд у Чехії відправив під арешт затриманого за запитом України росіянина Франчетті

Київ • УНН

 • 22002 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міський суд Праги відправив під арешт затриманого раніше за запитом України росіянина Олександра Франчетті, передає УНН з посиланням на Novinky.cz.

Деталі

Повідомляється, що під вартою Франчетті чекатиме результатів щодо процедури екстрадиції в Україну.

За даними порталу iDNES.cz, Франчетті не згоден з обвинуваченням. За словами адвоката Яна Шварца, його клієнт нібито прибув до Криму тільки після того, як півострів два дні перебував під незаконною окупацією Росії.

За словами адвоката, Франчетті загрожує тюремне ув'язнення в Україні нібито від 2 до 8 років.

Контекст

Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще в серпні 2020 року з запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу.

У МЗС повідомили, що Україна працює над завершенням всіх необхідних процедур для передачі затриманого Україні.

Довідково

Згідно з інформацією УНН, Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої "Самооборони Криму", а також керівництва незаконною розвідгрупою "Північний вітер". Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Інформацію частково підтверджував і сам Франчетті в інтерв'ю ЗМІ.

Українські Національні Новини

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