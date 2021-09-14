Суд у Чехії відправив під арешт затриманого за запитом України росіянина Франчетті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Міський суд Праги відправив під арешт затриманого раніше за запитом України росіянина Олександра Франчетті, передає УНН з посиланням на Novinky.cz.
Деталі
Повідомляється, що під вартою Франчетті чекатиме результатів щодо процедури екстрадиції в Україну.
За даними порталу iDNES.cz, Франчетті не згоден з обвинуваченням. За словами адвоката Яна Шварца, його клієнт нібито прибув до Криму тільки після того, як півострів два дні перебував під незаконною окупацією Росії.
За словами адвоката, Франчетті загрожує тюремне ув'язнення в Україні нібито від 2 до 8 років.
Контекст
Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще в серпні 2020 року з запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.
12 вересня 2021 року стало відомо про затримання в Чеській Республіці громадянина РФ за запитом України. 13 вересня Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу.
У МЗС повідомили, що Україна працює над завершенням всіх необхідних процедур для передачі затриманого Україні.
Довідково
Згідно з інформацією УНН, Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої "Самооборони Криму", а також керівництва незаконною розвідгрупою "Північний вітер". Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Інформацію частково підтверджував і сам Франчетті в інтерв'ю ЗМІ.