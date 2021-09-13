Затримання росіянина у Празі: Київ завершує процедури для передачі Франчетті Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Затримання у Празі в неділю громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців. Наразі Київ працює над завершенням необхідних процедур для передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.
Деталі
Так, дипломат підтвердив, що 12 вересня правоохоронні органи Чеської Республіки затримали в міжнародному аеропорту Праги на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті.
Цитата:
“Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму”, - заявив Ніколенко.
“Українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні”, - додав він.
Контекст
Як стало відомо 12 вересня, громадянина Росії затримали в аеропорту Праги.
Як повідомили чеські ЗМІ, затримання відбулося за запитом України в межах міжнародно-правової допомоги.