Задержание россиянина в Праге: Киев завершает процедуры для передачи Франчетти Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Задержание в Праге в воскресенье гражданина Российской Федерации Александра Франчетти стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей. Сейчас Киев работает над завершением необходимых процедур для передачи Александра Франчетти правосудию в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
Детали
Так, дипломат подтвердил, что 12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги на запрос Украины гражданина Российской Федерации Александра Франчетти.
Цитата:
"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", - заявил Николенко.
"Украинская сторона сейчас работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", - добавил он.
Контекст
Как стало известно 12 сентября, гражданина России задержали в аэропорту Праги.
Как сообщили чешские СМИ, задержание произошло по запросу Украины в рамках международно-правовой помощи.