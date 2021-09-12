У Чехії за запитом України затримано громадянина Росії, який сприяв окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Громадянина Росії затримали в аеропорту Праги. Як повідомляють УНН з посиланням на чеські ЗМІ затримання відбулося за запитом України в рамках міжнародно-правової допомоги.
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Повідомляється, що громадянин Росії Олександр Франчетті був затриманий в аеропорту Праги, згідно з міжнародним ордером на арешт, виданим Україною.
Повідомляється, що Фрачетті має посвідку на проживання в Чехії, а в 2014 році підтримував анексію Криму Росією.
Згідно з інформацією УНН, Франчетті звинувачується за статтею 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Йдеться про причетність до створення так званої "Самооборони Криму", а також керівництво незаконною розвідгрупою "Сєвєрний вєтєр". Вона налічувала 11 осіб і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Інформацію частково підтверджував і сам Франчетті в інтерв'ю ЗМІ.