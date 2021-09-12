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В Чехии по запросу Украины задержан гражданин России, содействовавший оккупации Крыма

В Чехии по запросу Украины задержан гражданин России, содействовавший оккупации Крыма

Киев  •  УНН

 • 23347 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Гражданина России задержали в аэропорту Праги. Как сообщают УНН со ссылкой на чешские СМИ задержание произошло по запросу Украины в рамках международно-правовой помощи.

Детали

Сообщается, что гражданин России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги, согласно международному ордеру на арест, выданному Украиной.

Сообщается, что Фрачетти имеет вид на жительство в Чехии, а в 2014 году поддерживал аннексию Крыма Россией.

Согласно информации УНН, Франчетти обвиняется по статье 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Речь идет о причастности к созданию так называемой “Самообороны Крыма”, а также руководство незаконной разведгруппой “Северный ветер”. Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких “экстремистских групп”. Информацию частично подтверждал и сам Франчетти в интервью СМИ.

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