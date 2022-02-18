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Суд Праги разрешил экстрадировать россиянина Франчетти в Украину

Суд Праги разрешил экстрадировать россиянина Франчетти в Украину

Киев • УНН

 • 19416 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Городской суд Праги разрешил экстрадировать в Украину ранее задержанного гражданина РФ Александра Франчетти за участие в оккупации Крыма. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Городской суд Праги только что принял решение о возможности выдачи Украине гражданина России Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей за участие в оккупации Крыма”, — написал Перебийнис.

Детали

По его словам, апелляцию рассмотрит Верховный суд, окончательное решение примет Министр юстиции.

Контекст

Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года по запросу прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

12 сентября 2021 года стало известно о задержании в Чешской Республике гражданина РФ Александра Франчетти по запросу Украины. 13 сентября Офис Генерального прокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче.

В МИД сообщили, что Киев работает над завершением всех необходимых процедур для передачи задержанного Украине.

Добавим

14 сентября стало известно, что городской суд Праги отправил под арест задержанного ранее по запросу Украины Франчетти. Под стражей россиянин будет ждать результатов по процедуре экстрадиции в Украину.

Справка

Согласно информации УНН, Франчетти обвиняется по статье 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Речь идет о причастности к созданию так называемой “Самообороны Крыма”, а также руководство незаконной разведгруппой “Северный ветер”. Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких “экстремистских групп”. Информацию частично подтверждал и сам Франчетти в интервью СМИ.

По данным сайта “Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Крым, вступил в незаконное вооруженное формирование “Самооборона Севастополя”, а затем организовал другое НВФ — разведгруппу “Северный ветер”. Франчетти был награжден медалью “За возвращение Крыма”.

Radio Prague сообщало ранее, что Франчетти работает фитнес-тренером и предпринимателем, а также ведет деятельность в Чехии с 1990-х годов и имеет право на постоянное проживание в Чехии.

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