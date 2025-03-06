Європа має знайти спосіб "помирити" США та Україну - глава МЗС Чехії

Європа повинна залучити Сполучені Штати Америки до дебатів щодо безпеки та допомогти знайти спосіб "помирити" Вашингтон з Україною після припинення військової допомоги США Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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За словами політика, Європа також має зосередитися на тому, щоб бути готовою замінити підтримку США для України та європейської безпеки власними ресурсами.

Нам потрібно продовжувати взаємодіяти з США в дебатах про європейську безпеку, і нам потрібно знайти спосіб, можливо, як зблизити Україну і США. Ми не повинні ставити хрест на США, безумовно, ні. Але це реальність, і ми повинні робити те, що можемо