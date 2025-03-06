Європа має знайти спосіб "помирити" США та Україну - глава МЗС Чехії
Київ • УНН
Ян Ліпавскі заявив про необхідність залучення США до дебатів щодо європейської безпеки. За словами міністра закордонних справ Чехії, Європа має бути готова замінити підтримку США для України власними ресурсами.
Європа повинна залучити Сполучені Штати Америки до дебатів щодо безпеки та допомогти знайти спосіб "помирити" Вашингтон з Україною після припинення військової допомоги США Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За словами політика, Європа також має зосередитися на тому, щоб бути готовою замінити підтримку США для України та європейської безпеки власними ресурсами.
Нам потрібно продовжувати взаємодіяти з США в дебатах про європейську безпеку, і нам потрібно знайти спосіб, можливо, як зблизити Україну і США. Ми не повинні ставити хрест на США, безумовно, ні. Але це реальність, і ми повинні робити те, що можемо
Він також зазначив, що Україна повинна бути за столом переговорів щодо встановлення "справедливого і тривалого миру".
"Основний інтерес Чеської Республіки і, я сподіваюся, більшості європейських країн полягає в тому, щоб переконатися, що ми зупинимо російський імперіалізм, що ми захистимо принципи, згідно з якими кордони не змінюються за допомогою грубої сили", - підкреслив глава МЗС Чехії.
Нагадаємо
Днями президент Чехії Петр Павел закликав створити широку міжнародну коаліцію для справедливого миру в Україні. Він наголосив, що мир на умовах агресора є капітуляцією та заохотить майбутніх загарбників.
Чехи менше цікавляться Україною, але підтримують тиск на рф - опитування24.01.25, 11:04 • 28204 перегляди