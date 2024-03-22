Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Европейская комиссия согласовала повысить тарифы на импорт части агропродукции из россии и беларуси. Речь идет о зерновых зерновых, масличных культурах и продуктах их переработки. Решение направлено на одобрение в Совет ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Сегодня Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки ("зерновые продукты") из россии и беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Эти тарифы, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, не повлияют на экспорт в третьи страны - говорится в заявлении ЕК.

Повышение тарифов направлены на достижение нескольких целей:

предотвратить дестабилизацию рынка ЕС вследствие любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС.

Как отмечается, европейские фермеры обеспокоены из-за такой вероятности. Роль россии как ведущего мирового экспортера зерна в сочетании с ее готовностью использовать экспорт продовольствия как геополитический инструмент свидетельствует о том, что риск дестабилизации рынка высок, добавляют в ЕК.

бороться с российским экспортом незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, часть которого нелегально экспортируют на рынок ЕС, намеренно ошибочно маркируя как "российское".

Отмечается, что предлагаемые сегодня тарифы позволят сделать этот способ незаконного экспорта более нерентабельным.

предотвратить использование россией доходов от экспорта в ЕС - как российских, так и незаконно присвоенных украинских зерновых продуктов - для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

"Поскольку в 2023 году россия экспортировала в ЕС подобной продукции на сумму около 1,3 миллиарда евро, эти тарифы ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли и, как следствие, российской военной машины", - указывается в заявлении.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы предлагаем ввести тарифы на этот российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. Они сократят возможности россии использовать ЕС в интересах своей военной машины. И мы сохраняем нашу приверженность сохранению глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран. Мы находим правильный баланс между поддержкой нашей экономики и фермерских сообществ. В то же время мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку Украине. "

Повышение тарифов будет распространяться и на беларусь из-за ее тесных политических и экономических связей с россией. Кроме того, в Еврокомиссии считают, что включив беларусь в новые меры, ЕС не позволит кремлю использовать минск для обхода новых тарифов и направления своих товаров на рынок ЕС.

Сегодняшнее предложение не касается транзита зерновых, масличных и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны. Это свидетельствует о том, что Европейский союз по-прежнему полностью привержен делу обеспечения продовольственной безопасности во всем мире, особенно когда речь идет о развивающихся странах - отмечается в заявлении.

Теперь предложение будет рассмотрено Советом Европейского союза. После его принятия тарифы будут немедленно введены в действие.

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