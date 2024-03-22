Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  129022 просмотра

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Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  124996 просмотра

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20 марта 2024, 14:58  •  137154 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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20 марта 2024, 14:14  •  129722 просмотра

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142654 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  317096 просмотра

Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Европейская комиссия предлагает повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка, бороться с экспортом незаконно присвоенного украинского зерна и лишить россию доходов, которые она использует для финансирования войны против Украины.

Экономика •   •  4172 просмотра
Еврокомиссия согласовала повышение тарифов на импорт зерновых из рф и беларуси. Теперь предложение должен одобрить Совет ЕС

Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Во время российского обстрела Николаева погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой, которая в это время в составе национальной сборной по прыжкам на батуте готовилась к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024.

Война •   •  4746 просмотра
Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

Из-за массированного российского авиаудара по всему Харькову отсутствует электроснабжение, но коммунальные службы частично восстановили водоснабжение в городе с пониженным давлением.

Общество •   •  6192 просмотра
Последствия российской атаки: по всему Харькову нет света, водоснабжение частично восстановлено

В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.

Общество •   •  6386 просмотра
В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

Энергетики восстановили электроснабжение 342 из 621 населенных пунктов Сумской области, которые были обесточены из-за ракетных ударов россии.

Общество •   •  7735 просмотра
Атака рф на Сумщину: восстановлено энергоснабжение в более половины обесточенных населенных пунктов

В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

В связи с отключением электроэнергии в Харьковской области оповещение о воздушной тревоге будет передаваться через аудиосообщения на мобильные телефоны, громкоговорители и рации. При этом линия экстренного вызова 101 снова заработает.

Общество •   •  7715 просмотра
В Харьковской области вводят альтернативные оповещения о воздушной тревоге из-за перебоев со светом

Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

Три человека погибли и 14 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожской области.

Общество •   •  9382 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество жертв увеличилось до 3

Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.

Общество •   •  9386 просмотра
Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

32-летний российский солдат застрелил 53-летнего жителя села Мокрец Киевской области за то, что тот отказался отдать свой мобильный телефон во время оккупации. Готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск.

Война •   •  10134 просмотра
Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать мобильный телефон: рашисту сообщено о подозрении

Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия

В результате российской атаки на объекты критической инфраструктуры в Хмельницкой области произошли перебои в электроснабжении, повреждения жилых домов, есть жертвы: 2 человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и устранению повреждений.

Война •   •  10828 просмотра
Атака рф на Хмельнитчину: есть аварийные отключения света, МВД показало последствия