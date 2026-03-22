Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT

Европейская комиссия призвала государства-члены снизить целевые показатели хранения газа и постепенно начать заполнять свои резервы, чтобы уменьшить спрос, после того, как война в Иране ударила по критически важным поставщикам и вызвала резкий рост цен на энергоносители. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Издание ссылается на письмо комиссара ЕС по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, в котором он поручил министрам энергетики стран использовать "гибкость" для уменьшения спроса со стороны домохозяйств и промышленности.

Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80 процентов мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных целевых показателей ЕС, "как можно раньше в сезоне заполнения, чтобы обеспечить уверенность участникам рынка" - говорится в статье.

Йоргенсен также посоветовал странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "ажиотажа конца лета", который будет оказывать давление на рынки, чтобы достичь целевых показателей хранения до 1 декабря. Это на месяц позже, чем установленные законодательством ЕС регламенты после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

"Йоргенсен в своем письме заявил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным", но призвал к "коллективному ответу" на конфликт, предупреждая, что "последние события свидетельствуют о том, что возвращение производства сжиженного природного газа в Катаре к докризисным уровням может занять больше времени", - пишет СМИ.

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу, вызвав ориентировочные ежегодные потери в $20 млрд и поставив под угрозу поставки в Европу.

