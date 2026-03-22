Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT
Киев • УНН
Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен рекомендует странам ЕС постепенно начать заполнять свои резервы, чтобы уменьшить спрос на фоне войны на Ближнем Востоке. Возвращение производства сжиженного природного газа в Катаре к докризисным уровням может оказаться долговременным.
Европейская комиссия призвала государства-члены снизить целевые показатели хранения газа и постепенно начать заполнять свои резервы, чтобы уменьшить спрос, после того, как война в Иране ударила по критически важным поставщикам и вызвала резкий рост цен на энергоносители. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.
Детали
Издание ссылается на письмо комиссара ЕС по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, в котором он поручил министрам энергетики стран использовать "гибкость" для уменьшения спроса со стороны домохозяйств и промышленности.
Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80 процентов мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных целевых показателей ЕС, "как можно раньше в сезоне заполнения, чтобы обеспечить уверенность участникам рынка"
Йоргенсен также посоветовал странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "ажиотажа конца лета", который будет оказывать давление на рынки, чтобы достичь целевых показателей хранения до 1 декабря. Это на месяц позже, чем установленные законодательством ЕС регламенты после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
"Йоргенсен в своем письме заявил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным", но призвал к "коллективному ответу" на конфликт, предупреждая, что "последние события свидетельствуют о том, что возвращение производства сжиженного природного газа в Катаре к докризисным уровням может занять больше времени", - пишет СМИ.
Напомним
Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу, вызвав ориентировочные ежегодные потери в $20 млрд и поставив под угрозу поставки в Европу.
Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране09.03.26, 11:09 • 5794 просмотра