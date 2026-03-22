Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT

21 марта, 12:15 • 18848 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 44684 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 44202 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 63483 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 89627 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 46394 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 43475 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 35253 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54093 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 21158 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Словакия может в будущем заблокировать кредит ЕС для Украины - Фицо21 марта, 16:15 • 8210 просмотра
УПЦ КП заявила об избрании нового патриарха, им стал архиепископ Сумской Никодим21 марта, 17:47 • 8198 просмотра
"Я рад, что он умер" - Трамп отреагировал на смерть экс-директора ФБР Мюллера, который вел в отношении него расследование21 марта, 18:27 • 8792 просмотра
Сийярто регулярно отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС - WP21 марта, 18:41 • 6694 просмотра
Госсекретарь США выразил соболезнования в связи со смертью патриарха ФиларетаVideo19:59 • 5812 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 25942 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 26267 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 89630 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 54093 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 52056 просмотра
Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен рекомендует странам ЕС постепенно начать заполнять свои резервы, чтобы уменьшить спрос на фоне войны на Ближнем Востоке. Возвращение производства сжиженного природного газа в Катаре к докризисным уровням может оказаться долговременным.

Еврокомиссия призывает страны ЕС не медлить с наполнением газохранилищ из-за войны в Иране - FT

Европейская комиссия призвала государства-члены снизить целевые показатели хранения газа и постепенно начать заполнять свои резервы, чтобы уменьшить спрос, после того, как война в Иране ударила по критически важным поставщикам и вызвала резкий рост цен на энергоносители. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Издание ссылается на письмо комиссара ЕС по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, в котором он поручил министрам энергетики стран использовать "гибкость" для уменьшения спроса со стороны домохозяйств и промышленности.

Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80 процентов мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных целевых показателей ЕС, "как можно раньше в сезоне заполнения, чтобы обеспечить уверенность участникам рынка"

- говорится в статье.

Йоргенсен также посоветовал странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "ажиотажа конца лета", который будет оказывать давление на рынки, чтобы достичь целевых показателей хранения до 1 декабря. Это на месяц позже, чем установленные законодательством ЕС регламенты после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

"Йоргенсен в своем письме заявил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным", но призвал к "коллективному ответу" на конфликт, предупреждая, что "последние события свидетельствуют о том, что возвращение производства сжиженного природного газа в Катаре к докризисным уровням может занять больше времени", - пишет СМИ.

Напомним

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу, вызвав ориентировочные ежегодные потери в $20 млрд и поставив под угрозу поставки в Европу.

Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране09.03.26, 11:09 • 5794 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Европейская комиссия
Financial Times
Катар
Украина
Иран