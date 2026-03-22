Єврокомісія закликає країни ЄС не зволікати з наповненням газосховищ через війну в Ірані - FT

Європейська комісія закликала держави-члени знизити цільові показники зберігання газу та поступово почати заповнювати свої резерви, щоб зменшити попит, після того, як війна в Ірані вдарила по критично важливим постачальникам та спричинила різке зростання цін на енергоносії. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Видання посилається на лист комісара ЄС з питань енергетики Дена Йоргенсена, в якому він доручив міністрам енергетики країн використовувати "гнучкість" для зменшення попиту з боку домогосподарств та промисловості.

Йоргенсен заявив, що держави-члени повинні знизити цільовий показник заповнення своїх газосховищ до 80 відсотків потужності, що на 10 процентних пунктів нижче офіційних цільових показників ЄС, "якомога раніше в сезоні заповнення, щоб забезпечити впевненість учасникам ринку" - йдеться у статті.

Йоргенсен також порадив країнам поступово починати заповнювати резерви, щоб уникнути "ажіотажу кінця літа", який чинитиме тиск на ринки, щоб досягти цільових показників зберігання до 1 грудня. Це на місяць пізніше, ніж встановлені законодавством ЄС регламенти після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

"Йоргенсен у своєму листі заявив, що енергопостачання ЄС "залишається відносно захищеним", але закликав до "колективної відповіді" на конфлікт, попереджаючи, що "останні події свідчать про те, що повернення виробництва скрапленого природного газу в Катарі до докризових рівнів може зайняти більше часу", - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару зі скрапленого природного газу, спричинивши орієнтовні щорічні втрати у $20 млрд та поставивши під загрозу постачання до Європи.

Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані