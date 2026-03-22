Єврокомісія закликає країни ЄС не зволікати з наповненням газосховищ через війну в Ірані - FT
Київ • УНН
Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен рекомендує країнам ЄС поступово почати заповнювати свої резерви, щоб зменшити попит на тлі війни на Близькому Сході. Повернення виробництва скрапленого природного газу в Катарі до докризових рівнів може виявитися довготривалим.
Європейська комісія закликала держави-члени знизити цільові показники зберігання газу та поступово почати заповнювати свої резерви, щоб зменшити попит, після того, як війна в Ірані вдарила по критично важливим постачальникам та спричинила різке зростання цін на енергоносії. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Видання посилається на лист комісара ЄС з питань енергетики Дена Йоргенсена, в якому він доручив міністрам енергетики країн використовувати "гнучкість" для зменшення попиту з боку домогосподарств та промисловості.
Йоргенсен заявив, що держави-члени повинні знизити цільовий показник заповнення своїх газосховищ до 80 відсотків потужності, що на 10 процентних пунктів нижче офіційних цільових показників ЄС, "якомога раніше в сезоні заповнення, щоб забезпечити впевненість учасникам ринку"
Йоргенсен також порадив країнам поступово починати заповнювати резерви, щоб уникнути "ажіотажу кінця літа", який чинитиме тиск на ринки, щоб досягти цільових показників зберігання до 1 грудня. Це на місяць пізніше, ніж встановлені законодавством ЄС регламенти після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
"Йоргенсен у своєму листі заявив, що енергопостачання ЄС "залишається відносно захищеним", але закликав до "колективної відповіді" на конфлікт, попереджаючи, що "останні події свідчать про те, що повернення виробництва скрапленого природного газу в Катарі до докризових рівнів може зайняти більше часу", - пише ЗМІ.
Нагадаємо
Іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару зі скрапленого природного газу, спричинивши орієнтовні щорічні втрати у $20 млрд та поставивши під загрозу постачання до Європи.
Світові ціни на газ та вугілля стрімко злітають слідом за нафтою на тлі енергетичної кризи через війну в Ірані09.03.26, 11:09 • 5795 переглядiв