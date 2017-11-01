Евродепутат от Румынии надеется на изменения в законе об образовании в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Делегат от Европарламента в ПА ЕВРОНЕСТ Кристиан Силвиу Бушой (Румыния) выразил надежду, что украинский закон об образовании будет изменен, учитывая гарантии Президента Петра Порошенко и представителей политических сил. Об этом он заявил в среду во время выступлений на утреннем пленарном заседании ПА ЕВРОНЕСТ в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, Президент Порошенко предоставил гарантии, закон об образовании будет изменен и венгры и румыны, другие национальные меньшины получат возможность учиться на своих языках", - сказал он.
В свою очередь, народный депутат Украины Виталий Корчик, который принимал участие в пленарном заседании ПА ЕВРОНЕСТ, в своей реплике отметил, что, несмотря на украинские реалии, закон об образовании рассчитан на реформу образования, на уменьшение нагрузки и повышение зарплат учителей, на обеспечение школ разнообразными материалами для усвоения школьной программы.
В конце концов, по его мнению, надо дождаться выводов Венецианской комиссии, а до этого улаживать этот вопрос в двустороннем порядке, как это делается между Украиной и Молдовой.
По словам В.Корчика, молдаван в Украине более 250 тысяч человек. В свою очередь, глава украинской делегации в ПА ЕВРОНЕСТ Борис Тарасюк призвал не критиковать закон об образовании, пока не поступят выводы Венецианской комиссии.
Напомним, глава Минобразования Лилия Гриневич обсудила с экспертами Венецианской комиссии языковую статью закона об образовании.
Выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании ожидаются 11 декабря.