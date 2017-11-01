Євродепутат від Румунії сподівається на зміни в законі про освіту в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Делегат від Європарламенту у ПА ЄВРОНЕСТ Крістіан Сілвіу Бушой (Румунія) висловив сподівання, що український закон про освіту буде змінено, з огляду на гарантії Президента Петра Порошенка та представників політичних сил. Про це він заявив у середу під час виступів на ранковому пленарному засіданні ПА ЄВРОНЕСТ у Києві, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюся, Президент Порошенко надав гарантії, закон про освіту буде змінено й угорці та румуни, інші національні меншини отримають змогу навчатися своїми мовами", - сказав він.
У свою чергу, народний депутат України Віталій Корчик, який брав участь у пленарному засіданні ПА ЄВРОНЕСТ, у своїй репліці зазначив, що, зважаючи на українські реалії, закон про освіту розрахований на реформу освіти, на зменшення навантаження і підвищення зарплат вчителів, на забезпечення шкіл різноманітними матеріалами для засвоєння шкільної програми.
Зрештою, на його думку, треба дочекатися висновків Венеційської комісії, а до того залагоджувати це питання у двосторонньому порядку, як це робиться між Україною і Молдовою.
За словами В.Корчика, молдаван в Україні понад 250 тисяч осіб. У свою чергу, голова української делегації у ПА Євронест Борис Тарасюк закликав не критикувати закону про освіту, доки не надійдуть висновки Венеційської комісії.
Нагадаємо, голова Міносвіти Лілія Гриневич обговорила з експертами Венеційської комісії мовну статтю закону про освіту.
Висновки Венеційської комісії щодо закону про освіту очікуються 11 грудня.