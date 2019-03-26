Евродепутат: санкций против РФ недостаточно, нужен военный потенциал

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79098 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176229 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142111 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206022 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251732 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212957 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245984 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208202 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487288 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241294 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
82%
Популярные новости

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21944 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16557 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16294 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17326 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 15951 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264346 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240695 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326139 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487288 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578894 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32643 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206022 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79125 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75644 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81188 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Евродепутат: санкций против РФ недостаточно, нужен военный потенциал

Киев • УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейский союз должен быть уверенным, что все его государства-члены и стратегические интересы защищены, но для этого одних только санкций в отношении РФ мало. Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ана Мария Гомес во время дебатов в ЕП по Крыму, передает УНН.

Евродепутат: санкций против РФ недостаточно, нужен военный потенциал

“Нелегальная, жестокая оккупация Крыма со стороны Президента Российской Федерации одновременно нарушает гарантии международных договоров и независимость Крыма, установленных еще в 1954 году (Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР — ред). Путин создал Россию, которая игнорирует устав ООН и международное право, и пытается отвлечь соседние страны от концепта демократии”, — заявила Гомес.

По ее словам, Россия не теряет ни одной возможности, в частности, развернуть “войну вокруг Черного моря”.

“Они пытаются подорвать Евросоюз. Санкций недостаточно. Нам нужно выйти твердо и убедиться, что у ЕС есть военный потенциал, которым мы могли бы защищать стратегические интересы Европы и граждан наших государств-членов. Вооруженный конфликт может стать реальной угрозой, это может закончиться ядерной катастрофой”, — подчеркнула она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эльмар Брок: подобных аннексии Крыма нарушений международного права не было с 1945-го

Напомним, Европейский союз требует от России освободить всех украинских политзаключенных, “пленников Кремля” и военнопленных, а также обеспечить свободный проход Керченским проливом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,585.21