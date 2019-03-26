Елмар Брок: подібних анексії Криму порушень міжнародного права не було з 1945-го

КИЇВ. 27 березня. УНН. Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року. Про це заявив депутат Європарламенту, екс-голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок під час дебатів у ЄП щодо Криму, передає УНН.