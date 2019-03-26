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Євродепутат: санкцій проти РФ недостатньо, потрібен військовий потенціал

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Європейський союз має бути певним, що всі його держави-члени та стратегічні інтереси захищені, але для цього одних лише санкцій щодо РФ замало. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Ана Марія Гомез під час дебатів у ЄП щодо Криму, передає УНН.

Євродепутат: санкцій проти РФ недостатньо, потрібен військовий потенціал

“Нелегальна, жорстока окупація Криму з боку президента Російської Федерації водночас порушує гарантії міжнародних договорів і незалежність Криму, встановлену ще у 1954 році (Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР — ред). Путін створив Росію, яка ігнорує статут ООН та міжнародне право, та намагається відволікти сусідні країни від концепту демократії”, — заявила Гомез.

З її слів, Російська Федерація не втрачає жодної можливості, зокрема, розгорнути “війну навколо Чорного моря”.

“Вони намагаються підірвати Євросоюз. Санкцій недостатньо. Нам потрібно вийти твердо та переконатися, що в ЄС є військовий потенціал, щоб ми могли захищати стратегічні інтереси Європи та громадян наших держав-членів. Збройний конфлікт може стати реальною загрозою, це може закінчитись ядерною катастрофою”, — наголосила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Елмар Брок: подібних анексії Криму порушень міжнародного права не було з 1945-го

Нагадаємо, Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв’язнів, “бранців Кремля” та військовополонених, а також забезпечити вільний прохід Керченською протокою.

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