Евровидение-2022: назван номер выступления Kalush Orchestra в полуфинале

После скандала с победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш, было решено, что Украину на песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России запретили участвовать в Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На песенном конкурсе "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra с песней Stefania в первом полуфинале будет представлять Украину под номером 6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
Первый полуфинал состоится 10 мая. На нем выступят участники таких стран:
Также известны участники второго полуфинала, который состоится 12 мая:
Напомним
После скандала с победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш, было решено, что Украину на песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России запретили участвовать в Евровидении-2022