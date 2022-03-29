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Евровидение-2022: назван номер выступления Kalush Orchestra в полуфинале

Киев • УНН

 • 263797 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На песенном конкурсе "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra с песней Stefania в первом полуфинале будет представлять Украину под номером 6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Евровидение-2022: назван номер выступления Kalush Orchestra в полуфинале

Детали

Первый полуфинал состоится 10 мая. На нем выступят участники таких стран:

  • Албания: Ronela Hajati — Sekret
  • Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
  • Литва: Monika Liu — Sentimentai
  • Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
  • Словения: LPS — Disco
  • Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  • Болгария: Intelligent Music Project — Intention
  • Нидерланды: S10 — De Diepte
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
  • Португалия: MARO — Saudade Saudade
  • Хорватия: Mia Dimšić — Guilty Pleasure
  • Дания: REDDI — The Show
  • Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
  • Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
  • Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
  • Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
  • Армения: Rosa Linn — Snap

    • Также известны участники второго полуфинала, который состоится 12 мая:

  • Финляндия: The Rasmus — Jezebel
  • Израиль: Michael Ben David — I. M
  • Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
  • Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
  • Грузия: Circus Mircus — Lock Me In
  • Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am
  • Сан Марино: Achille Lauro — Stripper
  • Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
  • Кипр: Andromache — Ela
  • Ирландия: Brooke — that's Rich
  • Северная Македония: Andrea — Circles
  • Эстония: Stefan — Hope
  • Румыния: WRS — Llámame
  • Польша: Ochman — River
  • Черногория: Vladana — Breathe
  • Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
  • Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
  • Чехия: We Are Domi — Lights Off

    • Напомним

    После скандала с победительницей национального отбора на Евровидение-2022 Алиной Паш, было решено, что Украину на песенном конкурсе представит группа Kalush Orchestra.

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