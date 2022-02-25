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Росії заборонили брати участь у Євробаченні-2022

Росії заборонили брати участь у Євробаченні-2022

Київ • УНН

 • 309540 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жодна російська група не братиме участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Євробачення.

Деталі

Як зазначили, через вторгнення Росії в Україну, участь РФ у Євробаченні зашкодить репутації конкурсу.

"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Євробачення-2022 відбудеться у травні 2022 року в Турині (Італія).

Українські Національні Новини

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