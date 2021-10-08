Євробачення-2022 пройде у Турині - ANSA

Деталі

За його даними, керівництво Державної італійської радіо-телевізійної корпорації RAI офіційно оголосить про це рішення найближчим часом, однак кандидатура Турина вже затверджена. Крім адміністративного центру північної області П’ємонт на проведення престижного конкурсу, в якому представлені музиканти з усієї Європи, претендували Мілан, Болонья, Ріміні і Пезаро. Італія отримала право приймати “Євробачення” після перемоги італійського гурту Maneskin з піснею Zitti e Buoni в травні у Роттердамі.

Спочатку зацікавленість у проведенні заходу висловили 17 міст, а заявки подали 11. За підсумками інспекцій представники Європейської мовної спілки та RAI виключили кандидатури шести міст, включаючи Рим.

Довідка

“Євробачення” було створено за моделлю італійського конкурсу естрадної пісні у Сан-Ремо, організатором якого виступає RAI. Італія тричі ставала переможницею “Євробачення”, до тріумфу римського гурту востаннє у 1990 році. Напередодні Maneskin оголосили про вихід нового синглу Mammamia, який буде випущений у п’ятницю. За визнанням учасників групи, вони склали цю композицію через декілька годин після перемоги на “Євробаченні”.

У Турина є досвід проведення великих міжнародних заходів. Так, у 2006 році там пройшли Зимові Олімпійські ігри. А ось від повтору у 2026 році влада Турина відмовилися, не знайшовши одностайності з іншими містами-партнерами, між якими діляться змагання — Міланом і Кортіна д’Ампеццо.

Також Турин був одним з міст-господарів футбольних Євро-1980 та ЧС-1990, які проходили в Італії.