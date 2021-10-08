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Евровидение-2022 пройдет в Турине - ANSA

Евровидение-2022 пройдет в Турине - ANSA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Международный конкурс “Евровидение” в 2022 году пройдет в Турине. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA, пишет УНН.

Детали

По его данным, руководство Государственной итальянской радио-телевизионной корпорации RAI официально объявит об этом решении в ближайшее время, однако кандидатура Турина уже утверждена. Помимо административного центра северной области Пьемонт на проведение престижного конкурса, в котором представлены музыканты со всей Европы, претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия получила право принимать “Евровидение” после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме.

Изначально заинтересованность в проведении мероприятия выразили 17 городов, а заявки подали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза и RAI исключили кандидатуры шести городов, включая Рим.

Справка

“Евровидение” было создано по модели итальянского конкурса эстрадной песни в Сан-Ремо, организатором которого выступает RAI. Италия трижды становилась победительницей “Евровидения”, до триумфа римской группы последний раз 1990 году. Накануне Maneskin объявили о выходе нового сингла Mammamia, который будет выпущен в пятницу. По признанию участников группы, они сочинили эту композицию спустя несколько часов после победы на “Евровидении”.

У Турина есть опыт проведения крупных международных мероприятий. Так, в 2006 году там прошли Зимние Олимпийские игры. А вот от повтора в 2026 году власти Турина отказались, не найдя единодушия с другими городами-партнерами, между которыми делятся соревнования — Миланом и Кортиной д’Ампеццо.

Также Турин был одним из городов-хозяев футбольных Евро-1980 и ЧМ-1990, проходивших в Италии.

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