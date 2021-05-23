Переможцем “Євробачення-2021” стала Італія

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Італія з піснею “Zitti E Buoni” виграла 65-ий пісенний конкурс “Євробачення-2021”, набравши 523 балів від міжнародних суддів та глядачів.

2-місце посіла француженка Barbara Pravi з піснею Voilà, набравши 499 балів. Третіми стала Швейцарія з піснею “Tears Tout l’Univers”.

У гранд-фіналі конкурсу глядачі побачили виступи 26 країн — по 10 фіналістів з кожного фіналу, п’ять країн з країн великої п’ятірки і країни переможця 2019 року.

Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.

Нагадаємо

Фінал конкурсу відбувся 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.