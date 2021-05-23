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Победителем “Евровидения-2021” стала Италия

Киев • УНН

 • 47932 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Победителем международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, который состоялся в Роттердаме, стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”. Об этом пишет УНН.

Победителем “Евровидения-2021” стала Италия

Детали

Италия с песней “Zitti E Buoni” выиграла 65-ый песенный конкурс “Евровидение-2021”, набрав 523 баллов от международных судей и зрителей.

2-место заняла француженка Barbara Pravi с песней Voilà, набрав 499 баллов. Третьими стала Швеция с песней “Voices”.

В гранд-финале конкурса зрители увидели выступления 26 стран — по 10 финалистов из каждого финала, пять стран из стран большой пятерки и страны победителя 2019 года.

Украинская группа Go_A с песней “Шум” занял 5 место.

Напомним

Финал конкурса состоялся 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считали Италию, Мальту и Францию.

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