Победителем “Евровидения-2021” стала Италия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Победителем международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, который состоялся в Роттердаме, стала итальянская группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”. Об этом пишет УНН.
Детали
Италия с песней “Zitti E Buoni” выиграла 65-ый песенный конкурс “Евровидение-2021”, набрав 523 баллов от международных судей и зрителей.
2-место заняла француженка Barbara Pravi с песней Voilà, набрав 499 баллов. Третьими стала Швеция с песней “Voices”.
В гранд-финале конкурса зрители увидели выступления 26 стран — по 10 финалистов из каждого финала, пять стран из стран большой пятерки и страны победителя 2019 года.
Украинская группа Go_A с песней “Шум” занял 5 место.
Напомним
Финал конкурса состоялся 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A - они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считали Италию, Мальту и Францию.