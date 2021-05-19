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Євробачення-2021: після півфіналу Україна стала одним з фаворитів конкурсу

Київ • УНН

 • 50696 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. За результатами першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2021, який стартував напередодні у Роттердамі, представник України гурт Go_A став одним з головних фаворитів події за оцінкою ряду букмекерів та журналістів, пише УНН.

Євробачення-2021: після півфіналу Україна стала одним з фаворитів конкурсу

Деталі

Зокрема за оцінкою британської компанії NicerOdds — представники України посідають третє місце, за даними профільного ресурсу Eurovisionworld — Україна посідає як мінімум 4-ту позицію у рейтингу претендентів на перемогу.

Також відео з виступом України — стало одним з найбільш популярних за перший вечір конкурсу, умовно “змагаючись” за першість з представницею Росії. Наразі відео подолало відмітку у 1 млн переглядів та перебуває на першому місці у трендах YouTube Східної Європи.

Напередодні ввечері український гурт виступив під 15 порядковим номером. Підготовка до трансляції наживо супроводжувалася певними складнощами. Так, друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2021” в Роттердамі (Нідерланди) пройшла без солістки колективу Катерини Павленко через погане самопочуття. Пізніше вона повідомила, що отримала негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Виступ України у першому півфіналі:

Головний фаворит на перемогу залишився незмінним — це представники Італії, гурт Måneskin з композицією “Zitti E Buoni”.

Представники Італії, гурт Måneskin:

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