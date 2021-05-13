Євробачення: солістка Go-A отримала негативний результат тесту на коронавірус

Деталі

Так, раніше сьогодні Павленко повідомила, що сьогодні почувається набагато краще, аніж за день до того – тоді українка була змушена пропустити репетицію через самопочуття.



Близько години тому Павленко втішила підписників, що її ПЛР-тест на коронавірус виявився негативним.

Контекст

Напередодні стало відомо, що друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2021" в Роттердамі (Нідерланди), групи Go-A відбудеться без солістки колективу Катерини Павленко.



Довідково

Конкурс "Євробачення -2021" буде проходити на арені Ahoy в Роттердамі 18-го, 20-го і 22 травня. Участь в "Євробаченні 2021" візьмуть представники 39 країн.



Go-A з піснею Shum виступить в першому півфіналі під 15-м номером. Після першої репетиції група увійшла в десятку ймовірних претендентів на перемогу за версією авторитетної букмекерської компанії William Hill.



Захід пройде в присутності 3,5 тис. глядачів - вони стануть учасниками експерименту, ініційованого урядом Нідерландів, метою якого є перевірка безпеки проведення масових заходів в умовах пандемії.



