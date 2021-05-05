Євробачення: кліп на пісню “SHUM” увійшов до 10 найпопулярніших відео

Деталі

Щомісяця організатори конкурсу роблять огляд десяти найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення. У рейтингу поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.

У квітневому ТОП-10 гурт Go_A зайняв 10-ту позицію, ставши одним із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного Євробачення за всю історію конкурсу. Серед цьогорічних учасників до рейтингу також потрапили представниця Мальти співачка Destiny, представник Сербії гурт Hurricane, представниця Азербайджану співачка Efendi.

Контекст

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.