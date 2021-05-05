Евровидение: клип на песню "SHUM" вошел в 10 самых популярных видео
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Клип на песню "SHUM" представителя Украины группы Go_A вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном ютуб-канале песенного конкурса Евровидение. На данный момент количество просмотров клипа уже превысило 3,2 миллиона, передает УНН со ссылкой на Суспильне.
Детали
Ежемесячно организаторы конкурса делают обзор десяти самых популярных видео на официальном ютуб-канале Евровидения. В рейтинге сочетают просмотры видео выступлений на конкурсе прошлых лет и клипов участников, чтобы выяснить, какие песни просматривали больше всего.
В апрельском ТОП-10 группа Go_A занял 10-ю позицию, став одним из пяти самых популярных участников Евровидения за всю историю конкурса. Среди нынешних участников в рейтинг также попали представительница Мальты певица Destiny, представитель Сербии группа Hurricane, представительница Азербайджана певица Efendi.
Контекст
65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса - Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.