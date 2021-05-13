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Евровидение: солистка Go-A получила отрицательный результат теста на коронавирус

Киев • УНН

 • 59178 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Солистка украинской группы Go-A, который принимает участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2021", Екатерина Павленко сообщила, что получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом поклонники могли узнать из Instagram-страницы певицы, передает УНН.

Евровидение: солистка Go-A получила отрицательный результат теста на коронавирус

Детали

Так, ранее сегодня Павленко сообщила, что сегодня чувствует себя намного лучше, чем днем ранее - тогда украинка была вынуждена пропустить репетицию из-за самочувствия.

Около часа назад Павленко обрадовала подписчиков, что ее ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным.

Контекст

Накануне стало известно, что вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A состоится без солистки коллектива Екатерины Павленко.

Справка

Конкурс "Евровидение-2021" будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей - они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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