Показали готову сцену “Євробачення 2021” у Роттердамі

Деталі

Роботи з підготовки сцени, лаштунків, прес-центру та решти інфраструктури для найбільш складного ТВ-шоу в голландській історії проходили вдень і вночі при суворому дотриманні заходів по боротьбі з коронавірусом

“30 днів до гранд-фіналу Євробачення 2021, і сцена (майже) готова !!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Установка сцени на арені Ahoy стартувала 11 квітня.

Контекст

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.