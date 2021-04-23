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Показали готовую сцену "Евровидения 2021" в Роттердаме

Показали готовую сцену "Евровидения 2021" в Роттердаме

Киев  •  УНН

 • 29671 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Роттердаме завершили сооружение сцены для “Евровидения 2021”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт конкурса.

Детали

Работы по подготовке сцены, кулис, пресс-центра и остальных инфраструктуры для наиболее сложного ТВ-шоу в голландской истории проходили днем и ночью при строгом соблюдении мер по борьбе с коронавируса

“30 дней до гранд-финала Евровидения 2021, и сцена (почти) готова !!”, - говорится в сообщении.

Напомним

Установка сцены на арене Ahoy стартовала 11 апреля.

Контекст

65-й конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь “Евровидение” должно пройти 18-22 мая , также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь , исключена из-за своей скандальной песни.

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

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