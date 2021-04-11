Євробачення-2021: у Роттердамі почався монтаж сцени конкурсу

Деталі

“Роботи з підготовки сцени, лаштунків, прес-центру та решти інфраструктури для найбільш складного ТВ-шоу в голландській історії будуть проходити вдень і вночі при суворому дотриманні заходів по боротьбі з коронавірусом”, — наголошується в прес-релізі.

“Після майже двох років підготовки музичний конкурс „Євробачення“ нарешті прийшов в Роттердам, — зазначив виконавчий продюсер заходу СІТС Баккер. — Разом з нашими підрядниками і партнерами ми робимо все можливе, щоб зробити концертний зал Ahoy нашим спільним домом. Ми з нетерпінням очікуємо можливість показати всім те, над чим ми так старанно працювали всією командою”.

Контекст

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.