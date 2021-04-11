Евровидение-2021: в Роттердаме начался монтаж сцены конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Работы на площадке в Роттердаме, где пройдет музыкальный конкурс “Евровидение”, официально начались в воскресенье. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия, пишет УНН со ссылкой также на NOS.
Детали
“Работы по подготовке сцены, кулис, пресс-центра и всей остальной инфраструктуры для самого сложного ТВ-шоу в голландской истории будут проходить днем и ночью при строгом соблюдении мер по борьбе с коронавирусом”, — отмечается в пресс-релизе.
“После почти двух лет подготовки музыкальный конкурс „Евровидение“ наконец-то пришел в Роттердам, — отметил исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер. — Вместе с нашими подрядчиками и партнерами мы делаем все возможное, чтобы сделать концертный зал Ahoy нашим общим домом. Мы с нетерпением ожидаем возможность показать всем то, над чем мы так усердно работали всей командой”.
Контекст
65-й конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь “Евровидение” должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — это Армения и Беларусь, исключенная из-за своей скандальной песни.