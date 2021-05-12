Нездужає: друга репетиція Go-A на сцені "Євробачення-2021" відбудеться без солістки Павленко

Цитата

"Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція відбудеться без солістки гурту Go_A. Тож згідно з Протоколом охорони здоров’я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", - йдеться у повідомленні.

Контекст

Конкурс "Євробачення -2021" буде проходити на арені Ahoy в Роттердамі 18-го, 20-го і 22 травня. Участь в "Євробаченні 2021" візьмуть представники 39 країн.

Go-A з піснею Shum виступить в першому півфіналі під 15-м номером. Після першої репетиції група увійшла в десятку ймовірних претендентів на перемогу за версією авторитетної букмекерської компанії William Hill.

Захід пройде в присутності 3,5 тис. глядачів - вони стануть учасниками експерименту, ініційованого урядом Нідерландів, метою якого є перевірка безпеки проведення масових заходів в умовах пандемії.