Нездужає: друга репетиція Go-A на сцені "Євробачення-2021" відбудеться без солістки Павленко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Друга репетиція представників України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2021" в Роттердамі (Нідерланди), групи Go-A відбудеться без солістки колективу Катерини Павленко. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Євробачення у Facebook.
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"Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція відбудеться без солістки гурту Go_A. Тож згідно з Протоколом охорони здоров’я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом", - йдеться у повідомленні.
Контекст
Конкурс "Євробачення -2021" буде проходити на арені Ahoy в Роттердамі 18-го, 20-го і 22 травня. Участь в "Євробаченні 2021" візьмуть представники 39 країн.
Go-A з піснею Shum виступить в першому півфіналі під 15-м номером. Після першої репетиції група увійшла в десятку ймовірних претендентів на перемогу за версією авторитетної букмекерської компанії William Hill.
Захід пройде в присутності 3,5 тис. глядачів - вони стануть учасниками експерименту, ініційованого урядом Нідерландів, метою якого є перевірка безпеки проведення масових заходів в умовах пандемії.