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Нездоровится: вторая репетиция Go-A на сцене "Евровидения-2021" пройдет без солистки Павленко

Киев • УНН

 • 30098 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A пройдет без солистки коллектива Екатерины Павленко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Евровидение в Facebook.

Нездоровится: вторая репетиция Go-A на сцене "Евровидения-2021" пройдет без солистки Павленко

Цитата

"Екатерина Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы Go_A. Поэтому согласно Протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", - говорится в сообщении.

Контекст

Конкурс "Евровидение -2021" будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей - они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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