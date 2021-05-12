Нездоровится: вторая репетиция Go-A на сцене "Евровидения-2021" пройдет без солистки Павленко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Роттердаме (Нидерланды), группы Go-A пройдет без солистки коллектива Екатерины Павленко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Евровидение в Facebook.
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"Екатерина Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция пройдет без солистки группы Go_A. Поэтому согласно Протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Между тем мы ожидаем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом", - говорится в сообщении.
Контекст
Конкурс "Евровидение -2021" будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 39 стран.
Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.
Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей - они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.