На “Євробачення-2021” допустять 3,5 тисяч глядачів

Цитата

“Максимум 3,5 тисячі глядачів будуть допущені в концертний зал Ahoy в Роттердамі, що становить 20% його місткості. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто успішно їх купив в 2020 році”, — йдеться у повідомленні організаторів.

Допущені глядачі зобов’язані показати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу і пройти повторне тестування протягом п’яти наступних днів. Також вони обов’язково мають бути у масці.

Доповнення

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.