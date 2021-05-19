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Евровидение-2021: после полуфинала Украина стала одним из фаворитов конкурса

Киев • УНН

 • 50696 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. По результатам первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2021, стартовавшего накануне в Роттердаме, представитель Украины группа Go_A стал одним из главных фаворитов события по оценке ряда букмекеров и журналистов, пишет УНН.

Евровидение-2021: после полуфинала Украина стала одним из фаворитов конкурса

Детали

В частности по оценке британской компании NicerOdds — представители Украины занимают третье место, по данным профильного ресурса Eurovisionworld — Украина занимает как минимум 4-ю позицию в рейтинге претендентов на победу.

Также видео с выступлением Украины — стало одним из самых популярных за первый вечер конкурса, условно “соревнуясь” за первенство с представительницей России. Сейчас видео преодолело отметку в 1 млн просмотров и находится на первом месте в трендах YouTube Восточной Европы.

Накануне вечером украинская группа выступила под 15 порядковым номером. Подготовка к трансляции в прямом эфире сопровождалась определенными сложностями. Так, вторая репетиция представителей Украины на международном песенном конкурсе “Евровидение 2021” в Роттердаме (Нидерланды) прошла без солистки коллектива Екатерины Павленко из-за плохого недомогания. Позже она сообщила, что получила отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Выступление Украины в первом полуфинале:

Главный фаворит на победу остался неизменным — это представители Италии, группа Måneskin с композицией “Zitti E Buoni”.

Представители Италии, группа Måneskin:

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