Визначились всі учасники гранд-фіналу "Євробачення-2021"

Учасники

У фіналі виступатимуть країни “великої п’ятірки” — Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія.

До гранд-фіналу також автоматично потрапляє держава-господарка, тобто Нідерланди, де проходить конкурс.

За результатами першого півфіналу, до гранд-фіналу потрапили Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Другий півфінал визначив наступних учасників - Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Нагадаємо

Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.

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