Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.
Визначились всі учасники гранд-фіналу "Євробачення-2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Став відомий повний список всіх учасників фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2021” в нідерландському Роттердамі. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію конкурсу.
Учасники
У фіналі виступатимуть країни “великої п’ятірки” — Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія.
До гранд-фіналу також автоматично потрапляє держава-господарка, тобто Нідерланди, де проходить конкурс.
За результатами першого півфіналу, до гранд-фіналу потрапили Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
Другий півфінал визначив наступних учасників - Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.
Нагадаємо
Фінал конкурсу відбудеться 22 травня на арені Ahoy у Роттердамі.
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