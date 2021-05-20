После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.
Определились все участники гранд-финала "Евровидения-2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Стал известен полный список всех участников финала песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию конкурса.
Участники
В финале выступят страны “большой пятерки” — Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия.
В гранд-финал также автоматически попало государство-хозяйка, то есть Нидерланды, где проходит конкурс.
По результатам первого полуфинала, в гранд-финал попали Украины, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.
Второй полуфинал определил следующих участников — вошли Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
Напомним
Финал конкурса состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Дополнение