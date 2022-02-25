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15 марта, 19:03 • 75424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118181 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111716 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106343 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92020 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91447 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80071 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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России запретили участвовать в Евровидении-2022

России запретили участвовать в Евровидении-2022

Киев • УНН

 • 309540 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евровидения.

Детали

Как отметили, из-за вторжения России в Украину, участие РФ в Евровидении навредит репутации конкурса.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - говорится в сообщении.

Напомним

Евровидение-2022 состоится в мае 2022 года в Турине (Италия).

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