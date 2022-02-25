России запретили участвовать в Евровидении-2022

Детали

Как отметили, из-за вторжения России в Украину, участие РФ в Евровидении навредит репутации конкурса.

"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - говорится в сообщении.

Напомним

Евровидение-2022 состоится в мае 2022 года в Турине (Италия).