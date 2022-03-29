Євробачення-2022: названо номер виступу Kalush Orchestra у півфіналі

Після скандалу з переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш, було вирішено, що Україну на пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra.
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Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На пісенному конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania у першому півфіналі представлятиме Україну під номером 6. Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Перший півфінал відбудеться 10 травня. На ньому виступатимуть учасники таких країн:
Також відомі учасники другого півфіналу, який відбудеться 12 травня:
Нагадаємо
Після скандалу з переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш, було вирішено, що Україну на пісенному конкурсі представить гурт Kalush Orchestra.
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