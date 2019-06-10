Евро-2020: на матч Украины с Люксембургом количество билетов ограничено
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Купить билеты на матч национальных сборных Украины и Люксембурга можно через сайт ticketsbox.сom. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
В УАФ уточнили, что количество билетов - ограничено, а во время поединка ожидается аншлаг.
"Болельщиков, которые не успеют приобрести билеты, приглашаем на просмотр поединка Украина - Люксембург на большом экране, расположенном в фан-зоне, рядом с парком им. Ивана Франко. Перед матчем в фан-зоне будет выступать группа "ВВ", - говорится в сообщении.
В ассоциации напомнили, что сайт ticketsbox.сom является единственным официальным ресурсом, который реализует билеты на поединок Украина - Люксембург, и предостерегли болельщиков от покупки билетов неизвестного происхождения, на других сайтах или у третьих лиц.
Напомним, по словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича успехи украинского футбола, что сегодня демонстрируются, свидетельствуют правильную политику УАФ.
Также напомним, на днях, украинская футбольная сборная разгромила сербов в отборе на Евро-2020 со счетом 5:0.