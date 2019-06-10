Євро-2020: на матч України з Люксембургом кількість квитків обмежена
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Придбати квитки на матч національних збірних України й Люксембургу можна через сайт ticketsbox.сom. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає УНН.
В УАФ уточнили, що кількість квитків — обмежена, а під час поєдинку очікується аншлаг.
“Уболівальників, які не встигнуть придбати квитки, запрошуємо на перегляд поєдинку Україна — Люксембург на великому екрані, розташованому у фан-зоні, поруч із парком ім. Івана Франка. Перед матчем у фан-зоні виступатиме гурт “ВВ”, — йдеться у повідомленні.
В асоціації нагадали, що сайт ticketsbox.сom є єдиним офіційним ресурсом, який реалізує квитки на поєдинок Україна — Люксембург, та застерегли вболівальників від купівлі квитків невідомого походження, на інших сайтах або у третіх осіб.
Нагадаємо, за словами екс-наставника збірної України та “Дніпра” Мирона Маркевича успіхи українського футболу, які сьогодні демонструються, засвідчують правильну політику УАФ.
Також нагадаємо, днями, українська футбольна збірна розгромила сербів у відборі на Євро-2020 із рахунком 5:0.