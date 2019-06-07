Українська футбольна збірна розгромила сербів у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Національна збірна команда України з футболу зіграла свій третій матч у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020, в якому на "Арені Львів" здобула розгромну перемогу над командою Сербії - 5:0, повідомляє УНН.
Гравець нашої збірної, Віктор Циганков, у першому таймі зробив дубль за період у три хвилини (26, 28). Інший футболіст, Євген Коноплянка, потрапив м'ячем у ворота відразу на початку другого тайму (46), Роман Яремчук (59) і знову Коноплянка (75) довершили перемогу над сербами у Львові.
В іншому матчі відбіркової групи В збірна Литви у Вільнюсі у меншості зіграла внічию з командою Люксембургу - 1:1.
Наступна гра у кваліфікації на Євро-2020 українська збірна проведе вже за три дні - 10 червня. Супротивниками українців стануть футболісти Люксембургу.
Наразі турнірне становище: Україна - 7 очок (після 3-х ігор), Люксембург - 4 (3), Португалія - 2 (2), Сербія - 1 (2), Литва - 1 (2).