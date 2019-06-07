Украинская футбольная сборная разгромила сербов в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Национальная сборная команда Украины по футболу сыграла свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, в котором на "Арене Львов" одержала разгромную победу над командой Сербии - 5:0, сообщает УНН.
Игрок нашей сборной, Виктор Цыганков, в первом тайме сделал дубль за период в три минуты (26, 28). Другой футболист, Евгений Коноплянка, попал мячом в ворота сразу в начале второго тайма (46), Роман Яремчук (59) и снова Коноплянка (75) довершили победу над сербами во Львове.
В другом матче отборочной группы В сборная Литвы в Вильнюсе в меньшинстве сыграла вничью с командой Люксембурга — 1:1.
Следующая игра в квалификации на Евро-2020 украинская сборная проведет уже через три дня — 10 июня. Противниками Украинский станут футболисты Люксембурга.
Сейчас турнирное положение: Украина — 7 очков (после 3-х игр), Люксембург — 4 (3), Португалия — 2 (2), Сербия — 1 (2), Литва — 1 (2).